Бабушку оштрафовали за катание на лыжах посреди Львова. Но она оказалась не простой (видео)
На улицах Львова задержали "бабушку", которая каталась на лыжах по городу, прицепившись за машину. Это видео активно распространялось в сети. Однако его развязка вызывала удивление у всех.
Что было не так с "бабушкой", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале патрульной полиции Львовской области.
Детали истории
"Бабушка" на лыжах, которую тянет позади себя BMW по улицам города, оказалась мужчиной в женском костюме.
Патрульные третьего батальона сразу отреагировали на правонарушения, ведь такие развлечения угрожают жизни и здоровью и самих участников, и пешеходов, и водителей.
Правоохранители обнаружили автомобиль на улице Шевченко, где и выяснилось, что "бабушка" - это 30-летний волк в овечьей шкуре.
На него инспекторы вынесли постановление по части первой статьи 127 (нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.
Более того, мужчина оказался в розыске по статье 210 (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и статьей 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП.
Всю информацию об "уклонисте" передали в военкомат.
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