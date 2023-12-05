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Вместо верхушки противотанковый еж. Во Львове уже засияла главная елка города (фото)

Львов, Вторник 05 декабря 2023 21:17
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Вместо верхушки противотанковый еж. Во Львове уже засияла главная елка города (фото) Во Львове засияла главная елка (фото: instagram.com/lviv.live)
Автор: Юлия Любченко

Во Львове уже как и в Киеве, засияла главная елка города, которая имеет одну интересную деталь и стала для местных жителей настоящим новогодним чудом.

О том, как выглядит главная елка Львова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Общественное Львов.

Во Львове засияла главная елка города

В канун самого волшебного детского праздника Дня Святого Николая во Львове зажгли главную елку. В этом году ее традиционно установили возле Львовского оперного театра.

Известно, что красивое 14-метровое новогоднее дерево привезли из частного хозяйства в Белогорще, что находится в Карпатах. И его подарили городу супруги Иосифа и Галины Афанасий.

Вместо верхушки противотанковый еж. Во Львове уже засияла главная елка города (фото)Вместо верхушки противотанковый еж. Во Львове уже засияла главная елка города (фото)Вместо верхушки противотанковый еж. Во Львове уже засияла главная елка города (фото)

Во Львове засияла главная елка города (фото: instagram.com/suspilne.lviv)

Поскольку елка довольно большая, то украшений на нее не пожалели. Для новогодней красавицы использовали световую иллюминацию, которая осталась еще с 2018 года и главное украшение - противотанковый "еж" на верхушке самой елки. Как известно, этого ежа сделали еще в прошлом году из старых трамвайных рельсов на предприятии "Львовэлектротранс".

Стоит сказать, что дизайн главной новогодней красавицы города достаточно прост, но одновременно символичен, поскольку противотанковый еж - это символ стойкости и силы. Но яркие огоньки, разместившиеся по всей елке, дают местным жителям почувствовать атмосферу настоящего чуда.

Также засветку елки сопровождали пением солисты хора "Гомон" и коллектив местной музыкальной школы №8. На фоне оперного театра это выглядело как нельзя кстати. К тому же, все дети накинули на себя народные шарфы с национальными узорами.

Раньше мы рассказывали о том, какую елку установили в Киеве.

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