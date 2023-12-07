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Бабусю оштрафували за катання на лижах посеред Львова. Але вона виявилася геть не простою (відео)

Львів, Четвер 07 грудня 2023 17:05
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Бабусю оштрафували за катання на лижах посеред Львова. Але вона виявилася геть не простою (відео) Посеред Львова сталося цікаве затримання (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На вулицях Львова затримали "бабусю", яка каталася на лижах містом, причепившись за машину. Це відео активно поширювали в мережі. Проте його розв'язка викликала здивування у всіх.

Що було не так із "бабусею", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі патрульної поліції Львівської області.

Деталі історії

"Бабуся" на лижах, яку тягне позаду себе BMW вулицями міста, виявилася чоловіком у жіночому костюмі.

Патрульні третього батальйону відразу відреагували на правопорушення, адже такі розваги загрожують життю та здоров'ю й самих учасників, й пішоходів, і водіїв.

Правоохоронці виявили автомобіль на вулиці Шевченка, де й з'ясувалося, що "бабуся" - це 30-річний вовк в овечій шкурі.

На нього інспектори винесли постанову за частиною першою статті 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходом) КУпАП.

Ба більше - чоловік виявився у розшуку за статтею 210 (порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку) та статтею 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП.

Усю інформацію про "ухилянта" передали до військкомату.

Раніше ми розповідали про те, що у Львові почав курсувати безкоштовний автобус для безхатьків.

Дивіться також, як прикрасили новорічну ялинку у Львові. Цьогоріч на ній можна побачити одну родзинку.

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