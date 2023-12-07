Бабусю оштрафували за катання на лижах посеред Львова. Але вона виявилася геть не простою (відео)
На вулицях Львова затримали "бабусю", яка каталася на лижах містом, причепившись за машину. Це відео активно поширювали в мережі. Проте його розв'язка викликала здивування у всіх.
Що було не так із "бабусею", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі патрульної поліції Львівської області.
Деталі історії
"Бабуся" на лижах, яку тягне позаду себе BMW вулицями міста, виявилася чоловіком у жіночому костюмі.
Патрульні третього батальйону відразу відреагували на правопорушення, адже такі розваги загрожують життю та здоров'ю й самих учасників, й пішоходів, і водіїв.
Правоохоронці виявили автомобіль на вулиці Шевченка, де й з'ясувалося, що "бабуся" - це 30-річний вовк в овечій шкурі.
На нього інспектори винесли постанову за частиною першою статті 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходом) КУпАП.
Ба більше - чоловік виявився у розшуку за статтею 210 (порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку) та статтею 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП.
Усю інформацію про "ухилянта" передали до військкомату.
Раніше ми розповідали про те, що у Львові почав курсувати безкоштовний автобус для безхатьків.
Дивіться також, як прикрасили новорічну ялинку у Львові. Цьогоріч на ній можна побачити одну родзинку.