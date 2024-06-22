Эти звезды выросли без отца, но все равно стали успешными

Существует миф о том, что дети, которые росли без отца, будто бы не могут быть счастливыми. Впрочем, украинские артисты, среди которых известные певцы и другие публичные персоны, доказали, что способны преуспеть вопреки всем обстоятельствам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 звездах, выросших без отца. Кто-то вообще не знал своего папу, а кто-то потерял его в детстве.

KOLA

Певица решила не раскрывать детали своего детства. Она не рассказывала, кем был ее отец, но недавно выпустила ироническую песню "Salut papa". В ней она дала понять, что папы в ее жизни не было.

"Эта песня стала, пожалуй, лучшим его проявлением в моей жизни, отец дал точный повод записать ее и снять классный клип", - комментировала свой трек певица.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Андрей Данилко

Певец, выступающий в образе Верки Сердючки, прожил с отцом очень мало. Папа артиста умер, когда ему было семь лет.

До этого отец Данилко много пил и обижал его маму. Впрочем, певец отмечал, что не держит обид на папу.

Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Артем Пивоваров

Отец артиста ушел из семьи, когда ему было всего три месяца. Певец совсем ничего не помнит о папе, хотя в детстве хотел его увидеть. Сейчас Пивоваров не знает, где его родственник.

"Я помню, были какие-то фотографии у мамы. В детстве она мне их показывала, рассказывала все, но почему-то не запечатлелся мне в памяти его образ", - рассказывал певец.

Пивоваров (фото instagram.com/pivovarovmusic)

Позитив

Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) рос без отца не всегда. До 15 лет отец присутствовал в его жизни. Но потом мужчина просто ушел из семьи.

По словам Позитива, отец не стал для него примером. Он следует идеалам и принципам, о которых ему рассказывали дедушки. Отец так и не попытался напрямую связаться с сыном, поэтому с 15 лет Позитив живет без него.

Позитив (скриншот)

Alekseev

Артист Никита Алексеев вообще никогда не видел своего отца. Мужчина требовал, чтобы мать певца сделала аборт. А когда она отказалась, он от нее ушел. Сам Никита не пытался познакомиться с папой, потому что тот от него отказался.

"Я не знаю своего отца. Он не хотел ребенка, отказался от меня еще до моего рождения", - рассказывал Алексеев.

Алексеев (фото: instagram.com/alekseev_officiel)