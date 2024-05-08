Внучка Софии Ротару закрутила новый роман: фото бойфренда
Внучка украинской певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко нашла нового бойфренда. Девушка показала фото в объятиях с загадочным парнем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Сони Евдокименко.
Как выглядит парень
Девушка заинтриговала черно-белым фото в объятиях с бойфрендом, на котором она позировала в блестящем платье.
Рядом с ней стоял мужчина в черном костюме и солнцезащитных очках.
Соня поздравила мужчину с днем рождения и назвала его "своей любовью". Вместо слова "любовь", она использовала смайлик в виде красного сердечка.
Судя с подписи девушка больше не одинока.
Фото: Соня Евдокименко и ее новый парень (instagram.com/iamsofiaeve)
Больше никаких подробностей о своем новом бойфренде Евдокименко не уточняла. Впрочем, девушка и раньше не афишировала свои любовные романы.
Что известно о модели
Внучке легендарной украинской певицы Софии Ротару - Соне Евдокименко всего 22 года. Девушка уже ведет самостоятельную жизнь - переехала в США, где снимает роскошные апартаменты, получает образование в области искусства, а также подрабатывает моделью и уже снялась для многих зарубежных глянцев.
Известно, что Соня Евдокименко с 2020 года встречалась со старшим на 13 лет IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Однако уже в октябре прошлого года появилась информация, что пара больше не вместе.
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Ранее мы сообщали, где и с кем живет во время войны София Ротару.
Также внучка Ротару тронула сеть семейным снимком.