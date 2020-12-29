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Лікар з Одеської області став найстарішим практикуючим хірургом України

Одеса, Вівторок 29 грудня 2020 21:31
Лікар з Одеської області став найстарішим практикуючим хірургом України
Лікар з Одеської області визнаний найстарішим хірургом України (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В місті Арциз Одеської області проживає 85-річний медик Володимир Теравський, якого визнали найстарішим хірургом України, який практикує. Ім'я чоловіка внесли у Книгу рекордів України.

Представник національного проєкту "Книга рекордів України" вручив відповідний диплом хірургу 28 грудня. Про це повідомляє Уніан.

Варто зазначити, що Теравський є лікарем Арцизької районної лікарні. За 60 років він провів більше ніж 15 тисяч операцій і продовжує цим займатися донині.

Нагадаємо, у Рівному українські лікарі вперше пересадили органи одного донора чотирьом пацієнтам у різних містах. Надскладну трансплантологічну операцію з пересадки серця провели в КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради.

Донором став 37-річний чоловік, який отримав важкі травми і помер. Його родичі дали дозвіл на те, щоб забрати у нього орган, який врятував 47-річного чоловіка.

Після цього печінку і нирки донора відвезли до Києва, де органи пересадили реципієнтам в Інституті Шалімова.

Раніше у Львові вперше операцію пацієнтові провів унікальний робот-хірург Da Vinci. Операція з видалення грижі пройшла успішно. Пацієнтом став 50-річний житель міста Броди Львівської області.

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