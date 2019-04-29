ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бабуся на гіроскутері: мережу "підірвало" відео з пенсіонеркою

STYLERЖиття    29.04.2019 - 16:04
Бабуся на гіроскутері: мережу "підірвало" відео з пенсіонеркою
У Запоріжжі бабуся їздить на гироскутере (ілюстративне фото: pixabay.com)

Запорізька бабуся продемонструвала навички їзди на гіроскутері

У Запоріжжі пенсіонерка їздить в магазин на гіроскутері. При цьому вона управляє гаджетом не гірше будь-якого підлітка. Це видно на відео, яке продемонстрували в програмі "ТСН тиждень".

На відео видно, як літня жінка спокійно маневрує на гіроскутері і об'їжджає ями. Варто зазначити, що не кожен дорослий може похвалитися таким умінням.

В Запоріжжі бабуся їздить на гіроскутері (відео: YouTube/ТСН)

Це відео викликало бурхливу реакцію мережі, яка захопилася запорізькою бабусею.

  • Те почуття, коли навіть їздити на гіроскутері не вмієш (+ руку через нього зламав), а бабуся взагалі пре без зупинок, з упевненістю. Довгих років життя таким!!!
  • Ну на ф** я спробував встати на цю хр**ь і мало не вбився;
  • Норм бабуся дає;
  • Я теж так хочу!!!
  • У мене схожий ховерборд. Я дуже радий, що вона навчилася їздити. Сподіваюся він їй дуже полегшив і ощасливив життя. Штука класна.
  • І що тут дивного??? Навпаки дивно, коли люди не вміють користуватися сучасними гаджетами.

Нагадаємо, що новий тренд в оформленні пасок підкорив мережу. Instagram заповнений найнесподіванішими прикрасами пасок. Багато оформляють випічку їстівним перлами, маршмеллоу, горіхами, тістечками та іншим.

Раніше повідомлялося про те, що відео з молодим Володимиром Зеленським "підірвало" мережу. У цьому ролику він розповідає про свої перші успіхи у КВН у далекому 1998 році.

На очах у людей: в Запоріжжі неадеквати жорстоко познущалися над підлітком (відео) У Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону (відео)
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Запоріжжябабушка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся