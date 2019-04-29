Бабуся на гіроскутері: мережу "підірвало" відео з пенсіонеркою

Запорізька бабуся продемонструвала навички їзди на гіроскутері
У Запоріжжі пенсіонерка їздить в магазин на гіроскутері. При цьому вона управляє гаджетом не гірше будь-якого підлітка. Це видно на відео, яке продемонстрували в програмі "ТСН тиждень".
На відео видно, як літня жінка спокійно маневрує на гіроскутері і об'їжджає ями. Варто зазначити, що не кожен дорослий може похвалитися таким умінням.
В Запоріжжі бабуся їздить на гіроскутері (відео: YouTube/ТСН)
Це відео викликало бурхливу реакцію мережі, яка захопилася запорізькою бабусею.
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