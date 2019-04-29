Бабуся на гіроскутері: мережу "підірвало" відео з пенсіонеркою

У Запоріжжі бабуся їздить на гироскутере (ілюстративне фото: pixabay.com)

Запорізька бабуся продемонструвала навички їзди на гіроскутері

У Запоріжжі пенсіонерка їздить в магазин на гіроскутері. При цьому вона управляє гаджетом не гірше будь-якого підлітка. Це видно на відео, яке продемонстрували в програмі "ТСН тиждень".

На відео видно, як літня жінка спокійно маневрує на гіроскутері і об'їжджає ями. Варто зазначити, що не кожен дорослий може похвалитися таким умінням.

В Запоріжжі бабуся їздить на гіроскутері (відео: YouTube/ТСН)

Це відео викликало бурхливу реакцію мережі, яка захопилася запорізькою бабусею.

Те почуття, коли навіть їздити на гіроскутері не вмієш (+ руку через нього зламав), а бабуся взагалі пре без зупинок, з упевненістю. Довгих років життя таким!!!

Ну на ф** я спробував встати на цю хр**ь і мало не вбився;

Норм бабуся дає;

Я теж так хочу!!!

У мене схожий ховерборд. Я дуже радий, що вона навчилася їздити. Сподіваюся він їй дуже полегшив і ощасливив життя. Штука класна.

І що тут дивного??? Навпаки дивно, коли люди не вміють користуватися сучасними гаджетами.

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