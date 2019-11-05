Накриє раптовими грозами: в яких регіонах різко погіршиться погода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в кінці листопада в Україні ще порадує несподіваним теплом

Погода в Україні у середу, 6 листопада, очікується нестабільна. Місцями пройдуть сильні дощі з грозами, а також очікуються пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря буде досить високою, на Півдні до +22 градусів.

Погода на сході країни очікується суха, хмарна, без опадів. Вночі в регіоні температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +14 +18 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Нічна температура становитиме +10 +13 градусів, удень повітря прогріється до +19 +21 градуси, місцями очікується до +22 градусів. Синоптики попереджають про сильний вітер, до 12 м/с. В Криму без опадів, сухо. Вночі +11 +13 градусів, вдень очікується від +19 до +21 градуса.

У північних областях можливий невеликий короткочасний дощ. Нічна температура становитиме +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +17 +19 градусів.

Західні області накриє сильними дощами з грозами, пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +12 +14 градусів на Волині до +17 +19 градусів у Чернівцях та Хмельницькому.

В центральній частині країни сухо, хмарно. Вночі +8 +10 градусів, вдень очікується від +17 до +19 градусів.

У Києві 6 листопада пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +17 +19 градусів.

Погода в Україні 6 листопада

Як зазначив народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для видання "Факти", вже з 12 листопада в Україну прийде сильне похолодання.

"Перші чотири дні листопада температура вдень коливатиметься від 10 до 14 градусів тепла. Потім температура впаде і протягом п'яти днів буде триматися в межах 6-9 градусів тепла. З 12 по 22 листопада можливі невеликі, але стійкі морози до мінус 4. А 17-18 листопада температура може опуститися навіть до мінус 9-11 градусів. 23 листопада знову прогнозується потепління, і до кінця місяця триматиметься плюсова температура", - розповів синоптик.