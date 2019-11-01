ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві в жовтні зафіксували чотири температурні рекорди

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 13:37
В Києві в жовтні зафіксували чотири температурні рекорди
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жовтень 2019 року став сьомим самим теплим місяцем з 1881 року

У Києві в період "бабиного літа" в жовтні синоптики зафіксували чотири температурні рекорди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії.

Повідомляється, що в середньому у жовтні в Києві температура повітря становила +11,1 градуси, що вище кліматичної норми на 3 градуси. Таким чином, в 2019 році жовтень став сьомим самим теплим місяцем з 1881 року.

найтеплішим днем місяця стало 14 жовтня, коли температура повітря сягнула +24,3 градуси. Найменша температура зафіксована 31 жовтня - під ранок термометри відпустили до позначки -2,3 градуси.

Також метеорологи відзначили, що характерною особливістю нинішнього жовтня було те, що в період з 21 по 27 число в Києві стояли тумани, які скоротили період "бабиного літа".

Крім цього повідомили про малій кількості дощів. На проспекті Науки за жовтень випало 13 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми. Це вже п'ятий місяць поспіль, коли в столиці спостерігається недобір опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 2 листопада очікується похолодання до -12. Істотне похолодання очікується в східних областях, де температура вночі знизиться до -6-12 градусів.

Також РБК-Україна писало, що на 2 листопада в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики розповіли про погоду в листопаді Синоптики дали прогноз на початок листопада
Новини України КиївГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся