День сурка по-украински. Как наши предки гадали на весну

2 февраля во многих странах мира отмечают День сурка. В этот день заведено будить зверюшку из зимней спячки и таким образом прогнозировать приход весны. В Украине такая практика также существует, однако у наших предков были и свои способы гадания, которые сохранились до сих пор.

Как украинцы гадали на приход весны - подробнее узнавайте в материале Styler.

Что такое День сурка

Этот праздник - один из самых любимых в Канаде и США. Его отмечают каждый год 2 февраля. В этот день люди пытаются предсказать, какой будет весна, ее продолжительность и погоду, наблюдая за поведением сурков.

Если сурок, проснувшись, увидит свою тень и продолжит сон - будет еще несколько морозных недель.

Если сурок своей тени не увидит и не вернется в нору - весна будет ранней и теплой.

Это, конечно, зависит от погоды 2 февраля. Ведь если не будет солнца, не будет и тени.

Самым первым сурком-синоптиком является Большой Фил в США. Чтобы посмотреть на его пробуждение в Панксатоне собираются тысячи людей ровно в 7:25.

Американский прогнозист Большой Фил (фото: ukrinform.ua)

Интересно, что большинство прогнозов Большого Фила не сбылось. Но, несмотря на это, его популярность не утихает. Более того - возле его норки проводят фестивали, выбирают короля и королеву Дня сурка, раздают гостинцы и т.д.

Средняя продолжительность жизни сурков составляет 6-8 лет. Следующего "Нострадамуса в животном мире" чаще всего выбирают по принципу наследственности.

Есть ли сурки-вещуны в Украине

В Украине День сурка также получил распространение, особенно после выхода на экраны одноименной романтической комедии.

У нас были два сурка-метеоролога: слобожанский Тымко и галицкий Мышко. В 2012 году Тымко "ушел на пенсию" по возрасту, поэтому его подменил Тымко II, а галицкого Мышка в 2016 году сменила самка Маруся.

Сурок Тымко (фото: x-vymir.com)

Сурок Мышко (фото: ukrinform.ua)

Как украинцы гадали весной до сурков

О суеверии и верности традициям украинцев и говорить нечего. Веря в силы природы, они также пытались предсказать приход весны и какой будет погода. Для этого существовали специально отведенные даты.

Сретение Господне

Предсказывать приход весны начинали еще в начале последнего месяца зимы. На 40-й день после Рождества, 15 февраля, в Украине отмечают Сретение. Название праздника переводится со старославянского как "встреча, радость".

Этот день символизирует встречу новорожденного Иисуса Христа с праведником Симеоном в храме Иерусалимском, куда будущего Спасителя принесли Дева Мария вместе с Иосифом.

Встреча Иисуса Христа с Симеоном (фото: sobor.com.ua)

Люди верили, что 15 февраля зима встречается с весной, и времена года вступают в борьбу. Кто выиграет, тот и останется на некоторое время. Существуют следующие народные приметы:

метель - вестник поздней весны

выглянет солнце - наступит ранняя весна

в течение всего дня оттепель - весна будет холодной и сырой

Кроме наблюдений за природой, украинцы святили воду и свечи, которые оберегали бы дом во время мощных ливней и грома.

Обретение

Следующий праздник гадания на весну украинцы отмечают 9 марта. Другое название - день памяти Иоанна Крестителя.

В этот день птицы ключами начинают возвращаться домой после зимовки. Ключи крылатых открывают двери для прихода весны. Птиц даже призывали к возвращению веснянками, выпекали печенье в форме жаворонков, аистов и т.д.

Первыми именно на Обретение прилетают в родные края жаворонки. Если жаворонки летят высоко, то "это они к Богу летят молотить", а когда низко - "не принесли цепа, и он упал, а потому птицы пришлись наземь".

Полевой жаворонок (фото: tsikavi-fakty.com.ua)

Праздник Евдокии

14 марта завершает цикл гадания весной в календаре украинских предков. В этот день почитается память преподобной мученицы Евдокии.

По старому стилю этот день приходился на 1 марта, то есть был как раз первым днем весны. А в некоторых регионах Украины до XV века 14 марта даже отмечали Новый год.

По разным наблюдениям, именно в этот день сурки просыпались от зимней спячки. Они выходили из норы, свистели три раза, а затем снова ложились, переворачивались на другую сторону и засыпали до Благовещения 25 марта.

Традиционно на Евдокии дети пели веснянки, пекли и носили печенье в форме жаворонков, которые первыми возвращаются домой.

На земле же было принято сеять капусту. Посаженная в этот день, она будто бы не будет бояться морозов ранней весной.