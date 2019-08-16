В Україні потонули понад 900 людей з початку року

Зокрема, у серпні потонули 70 людей
З початку 2019 року на водоймах країни потонуло 907 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, у серпні потонули 70 людей.
"У перерві між дощами і похолоданням люди знаходять час скупатися на місцевих річках чи озерах. Оскільки останні у більшості не обладнані рятувальними постами та не пристосовані до безпечного відпочинку, наслідки не змушують на себе довго чекати... Тільки з початку серпня потонуло вже 70 людей, 8 з яких - діти. Всього ж упродовж року вода забрала життя вже 907-ми осіб", - сказано у повідомленні.
Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Держслужба України з надзвичайних ситуацій застерігає:
Нагадаємо, станом на 10 серпня повідомлялося, що на водоймах України в серпні вже загинули понад 30 осіб. Рятувальники підкреслювали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.
Як писало РБК-Україна раніше, в Україні за тиждень - з 22 по 28 липня - потонула 51 людина.