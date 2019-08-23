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Пірнав із інструкторами: на українському курорті сталася НП (фото)

STYLERПодії    23.08.2019 - 22:49
Пірнав із інструкторами: на українському курорті сталася НП (фото)
Ілюстративне фото: Дайвери (allpravda.info)

Дайвера намагалися реанімувати, але врятувати життя не вдалося

На популярному курорті під Миколаєвом загинув дайвер, який пірнав разомі з інструкторами біля Кінбурнської коси неподалік від Очакова. Як повідомили 23 сепрня в прес-службі ДСНС в Миколаївській обласьи, трагедія сталася вчора вдень.

Рятувальників викликали допомогти евакуювати чоловіка 1984 року народження, якому стало зле під час пірнань в акваторії Чорного моря - дайвер втратив свідомість.

За потерпілим поспішили працівники ДСНС на рятувальному катері UMS-600, його перевезли на півострів, де вже чекали медики "швидкої".

Чоловіка намагалися реанімувати, однак, на жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося.

Пірнав із інструкторами: на українському курорті сталася НП (фото)

На курорті під Миколаєвом під час заняття дайвінгом загинув дайвер (Фото: mk.dsns.gov.ua)

Чоловіка за 1 км від шпилю Кінбурнської коси навчали дайвінгу два інструктори, передають "Факти". В той час, як двоє пірнали, один з інструкторів перебував на поверхні.

НП сталася в момент, коли дві людини знаходилися на глибині близько семи метрів. Чоловік подав сигнал, що йому зле, після чого нирці стали підніматися нагору.

Учень виринути самостійно не зміг і став тонути. Тоді чоловіка підхопив інструктор і витягнув на поверхню.

Після цього тренери з дайвінгу викликали рятувальників, щоб перевезти чоловіка на сушу і там надати йому всю необхідну допомогу. Нажаль, інцидент закінчився трагічно.

Пірнав із інструкторами: на українському курорті сталася НП (фото)

Фото: скрін google.com.ua/maps

Як повідомлялося раніше, на популярному курорті на Азовському морі в Кирилівці рятувальникам вдалося запобігти загибелі 8 людей, яких віднесло в море на кілька кілометрів.

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