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Буря в Канаді залишила без світла майже мільйон людей

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 06:31
Буря в Канаді залишила без світла майже мільйон людей
Ілюстративне фото (соцмережі)

Для ліквідації наслідків негоди знадобиться щонайменше доба

На південному заході провінції Квебек у Канаді 980 тис. жителів залишилися без електропостачання через негоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Зазначається, що буря забрала принаймні одне життя. У Бромонті, на південному березі Монреаля, 63-річний чоловік загинув після того, як на нього впало дерево. Він фотографував ще одне повалене дерево.

Ще одна людина серйозно травмувалася у Монреалі унаслідок удару вирваною вітром із будівлі цеглини.

Крім того, через сильні вітри, які подекуди досягали 90 км\год, скасували сотні рейсів у міжнародному аеропорту Монреаля, одному із найбільш завантажених аеропортів Канади.

Наразі із наслідками негоди борються близько 600 співробітників Hydro-Quebec. Однак спеціалістам знадобиться щонайменше доба, аби відреагувати на усі 2100 інцидентів в регіоні.

Раніше повідомлялося, що в результаті тропічного шторму "Імельда" , який обрушився на Техас, загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що три людини загинули в результаті повені після злив на півдні Франції.

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