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Азовське море знову спіткала біда: у воду неможливо зайти

Середа 05 серпня 2020 13:11
Азовське море знову спіткала біда: у воду неможливо зайти
Азовське море кишить медузами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Турист розповів про принади відпочинку в Кирилівці

Азовське море знову спіткала біда. У воді зараз спостерігається величезна кількість медуз, які суттєво псують відпочинок туристам. Мова йде про курорт Кирилівку Запорізької області.

Про нашестя медуз на своєму каналі в YouTube розповів київський блогер DimAnTravel.

Він повідомив, що відпочиваючі вже втомилися ловити медуз, щоб нормально зайти в море. Тепер вони для відлову стали використовувати сачки і рибальські сітки. Блогер зазначив, що ближче до берега ще можна купатися, але на глибині це нереально через навалу там морських мешканців.

"Пірнаєш прямо в медуз. Вчора мені вони жалили обличчя і більше тепер пірнати не хочеться", - повідомляє київський блогер.

До речі, є сумна новина для тих, хто збирається на острів Бірючий. Туди медузи теж дісталися, хоча раніше писали, що там їх немає.

Медузи знову атакували Азовське море

Як ми раніше писали, відпочиваючі в Кирилівці розповіли, чому більше не поїдуть на цей курорт.

Також ми повідомляли, що на популярних морських курортах навала величезних медуз (фото).

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