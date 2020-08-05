Азовское море вновь постигла беда: в воду невозможно зайти

Азовское море кишит медузами (коллаж РБК-Украина)

Турист рассказал о прелестях отдыха в Кирилловке

Азовское море снова постигла беда. В воде сейчас наблюдается огромное количество медуз, которые существенно портят отдых туристам. Речь идет о курорте Кирилловка в Запорожской области.

О нашествии медуз на своем канале в YouTube рассказал киевский блогер DimAnTravel.

Он сообщил, что отдыхающие уже устали ловить медуз, чтобы нормально зайти в море. Теперь они для отлова стали использовать сачки и рыбацкие сети. Блогер отметил, что ближе к берегу еще можно купаться, но на глубине это нереально из-за нашествия там морских обитателей.

"Ныряешь прямо в медуз. Вчера мне они жалили лицо и больше теперь нырять не хочется", - сообщает киевский блогер.

Кстати, есть печальная новость для тех, кто собирается на остров Бирючий. Туда медузы тоже добрались, хотя ранее писали, что там их нет.

Медузы вновь атаковали Азовское море

Как мы ранее писали, отдыхающие в Кирилловке рассказали, почему больше не поедут на этот курорт.

Также мы сообщали, что на популярных морских курортах нашествие огромных медуз (фото).