Азовське море показали з космосу: неймовірне фото

Азовське море неймовірно виглядає на космічному знімку
Азовське море показали з космосу. На неймовірному фото, чітко видно Керченську протоку, Чорне та Азовське море, протоку Босфор, Мармурове море і протоку Дарданелли. Знімок опублікував у Facebook блогер і популизатор астрофізики Валентин Гаденов.
Космічне фото виглядає досить незвично, і одночасно заворожуюче.
Азовське море зняли з космосу (фото: facebook.com/valentin.gadenoff)
Користувачі мережі захоплюються зображенням, залишаючи багато коментарів.
Нагадаємо, Європейський Союз закликає РФ забезпечити вільний прохід через Керченську протоку.
Раніше повідомлялося, що Росія продовжує блокаду Азовського моря.