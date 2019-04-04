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ЄС закликає РФ забезпечити вільний прохід через Керченську протоку

Новини » Політика    04.04.2019 - 15:17
ЄС закликає РФ забезпечити вільний прохід через Керченську протоку
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В ЄС також засуджують систематичну відмову в доступі ОБСЄ до окремих прикордонних районів на Донбасі

ЄС вкотре засуджує атаку РФ поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року та закликає звільнити захоплених моряків. Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

В ЄС також засуджують систематичну відмову в доступі ОБСЄ до окремих прикордонних районів на Донбасі, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, до Кримського півострова і прибережних районів на схід від Маріуполя

"Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку до та з Азовського моря відповідно до міжнародного права. Зростаюча мілітаризація Криму продовжує негативно впливати на стан безпеки в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо СММ продовжувати моніторинг та звітувати про ситуацію в прибережній зоні Азовського моря", - наголосили в делегації ЄС при ОБСЄ.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні мають намір розглянути і схвалити пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні.

Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани посилення присутності в Чорному морі.

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