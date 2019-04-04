РФ продовжує затримувати судна в Азовському морі

Ілюстративне фото (akzent.zp.ua)

Час затримання суден на вході в Азовське море в березні становив в середньому 25,3 годину

Росія продовжує блокаду Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного редактора Black Sea News Андрія Клименка Facebook.

За його словами, час затримання суден на вході в Азовське море в березні становив в середньому 25,3 години, на виході - 33,7 години.

"На вході в Азовське море - в середньому 25,3 години, що є мінімальним за весь період блокади, але все ще більше, ніж у липні, на початку блокади Керченської протоки; на виході з Азовського моря - зростання після зниження в грудні-січні триває, в середньому затримка склала 33,7 години, у лютому була 30,6 години, у січні - 23,9", - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що ні про яке "припинення блокади мови не йде", тривалість штучного затримування судів залишається в 3-6 разів більше, ніж до початку блокади Керченської протоки.

Крім того, Клименко оприлюднив загальну статистику затримання судів за весь період блокади Росією Азовського моря.

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі.

Додамо, колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.