ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ продовжує затримувати судна в Азовському морі

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 13:02
РФ продовжує затримувати судна в Азовському морі
Ілюстративне фото (akzent.zp.ua)

Час затримання суден на вході в Азовське море в березні становив в середньому 25,3 годину

Росія продовжує блокаду Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного редактора Black Sea News Андрія Клименка Facebook.

За його словами, час затримання суден на вході в Азовське море в березні становив в середньому 25,3 години, на виході - 33,7 години.

"На вході в Азовське море - в середньому 25,3 години, що є мінімальним за весь період блокади, але все ще більше, ніж у липні, на початку блокади Керченської протоки; на виході з Азовського моря - зростання після зниження в грудні-січні триває, в середньому затримка склала 33,7 години, у лютому була 30,6 години, у січні - 23,9", - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що ні про яке "припинення блокади мови не йде", тривалість штучного затримування судів залишається в 3-6 разів більше, ніж до початку блокади Керченської протоки.

Крім того, Клименко оприлюднив загальну статистику затримання судів за весь період блокади Росією Азовського моря.

 

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі.

Додамо, колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.

Літаки НАТО вдруге за тиждень супроводжували бомбардувальники РФ над Північним морем США заявили про готовність протистояти росту впливу РФ на Заході
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Російська ФедераціяАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся