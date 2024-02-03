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Бюджетные и вкусные котлеты из капусты. Никто не догадается, что они без мяса

Суббота 03 февраля 2024 12:58
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Бюджетные и вкусные котлеты из капусты. Никто не догадается, что они без мяса Как приготовить котлеты из капусты (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если вы устали от обычных блюд и хотите чего-нибудь вкусненького, но бюджетного - попробуйте котлеты из капусты. Они очень легко готовятся и нравятся даже тем, кто не любит овощи. Никто не заметит, что в котлетах нет мяса.

Как приготовить котлеты из капусты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Для приготовления котлет из капусты вам понадобятся следующие продукты:

  • 500 граммов обыкновенной капусты
  • 2 куриных яйца
  • 3 столовые ложки муки
  • 1 лук
  • копченая паприка, соль, черный молотый перец - по вкусу.

Кроме этого, вы можете приготовить оригинальный соус, который удачно дополнит котлеты и сделает их вкуснее. Для этого вам нужны следующие ингредиенты:

  • 1 свежий огурец
  • 2 столовые ложки майонеза
  • пучок укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю и залейте все водой. Проварите в течение 5 минут. Процедите капусту и хорошо выжмите жидкость, чтобы она не "плавала" в воде.

Затем измельчите и обжарьте до золотистости лук. Добавьте его в капусту. Далее вбейте яйца, добавьте соль, муку, паприку и перец, и все хорошо перемешайте.

Жарить такие котлетки очень просто. Выкладывайте "тесто" на разогретую сковороду с маслом. Формировать котлеты поможет обычная ложка. Жарьте их до готовности с двух сторон, затем выложите котлеты на бумажную салфетку, чтобы она забрала лишний жир. По желанию блюдо можно протушить.

Приготовьте соус. Натрите огурец, нарежьте укроп и чеснок, все смешайте с майонезом и перемешайте. Можно добавить соль и подавать соус вместе с котлетами на стол.

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