Бюджетные и вкусные котлеты из капусты. Никто не догадается, что они без мяса

Если вы устали от обычных блюд и хотите чего-нибудь вкусненького, но бюджетного - попробуйте котлеты из капусты. Они очень легко готовятся и нравятся даже тем, кто не любит овощи. Никто не заметит, что в котлетах нет мяса.

Как приготовить котлеты из капусты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Для приготовления котлет из капусты вам понадобятся следующие продукты:

500 граммов обыкновенной капусты

2 куриных яйца

3 столовые ложки муки

1 лук

копченая паприка, соль, черный молотый перец - по вкусу.

Кроме этого, вы можете приготовить оригинальный соус, который удачно дополнит котлеты и сделает их вкуснее. Для этого вам нужны следующие ингредиенты:

1 свежий огурец

2 столовые ложки майонеза

пучок укропа

1 зубчик чеснока

соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю и залейте все водой. Проварите в течение 5 минут. Процедите капусту и хорошо выжмите жидкость, чтобы она не "плавала" в воде.

Затем измельчите и обжарьте до золотистости лук. Добавьте его в капусту. Далее вбейте яйца, добавьте соль, муку, паприку и перец, и все хорошо перемешайте.

Жарить такие котлетки очень просто. Выкладывайте "тесто" на разогретую сковороду с маслом. Формировать котлеты поможет обычная ложка. Жарьте их до готовности с двух сторон, затем выложите котлеты на бумажную салфетку, чтобы она забрала лишний жир. По желанию блюдо можно протушить.

Приготовьте соус. Натрите огурец, нарежьте укроп и чеснок, все смешайте с майонезом и перемешайте. Можно добавить соль и подавать соус вместе с котлетами на стол.