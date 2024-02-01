Банановый "Сметанник" без выпечки: этот "ленивый" рецепт станет вашим любимым

Иногда хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, но не тратить на это много времени. Попробуйте сделать банановый "Сметанник" - этот невероятно вкусный торт без выпечки точно станет вашим любимым.

Как приготовить торт без выпечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

600 граммов пряников

4 банана

800 г сметаны 30% жирности

150 грамм кокосовой стрижки

90 граммов шоколада

150 г сахарной стружки.

Начнем приготовление. Осторожно смешайте сахарную пудру со сметаной, не нужно взбивать, просто перемешайте ингредиенты. Важно добавлять именно пудру, потому что с обычным сахаром крем может "поплыть".

Нарежьте бананы (маленькими колечками) и пряники - их можно просто разрезать вдоль, чтобы разделить на две части. Затем начинайте собирать торт.

Застелите большую миску обычной пищевой пленкой. Берите много пленки, чтобы потом вы могли закрыть торт сверху.

Сначала выложите слой густой сметаны, затем выложите бананы, далее – пряники. Слои нужно пересыпать кокосовой стружкой. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.

Накройте пленкой торт и дайте ему настояться примерно 3 часа при комнатной температуре. После этого не торопитесь извлекать десерт из миски. Он должен "отдохнуть" еще и в холодильнике, примерно 2-3 часа. Только тогда "коржи" из пряников пропитаются кремом, а сам торт будет держать форму.

Осторожно извлеките "Сметанник" на тарелку. Торт нужно перевернуть. Сверху украшайте его натертым шоколадом.