Топ-5 схем автомобільних шахраїв: як не потрапити на гачок

Експерти назвали топ-5 найпоширеніших шахрайських схем в Україні, з якими можна зіткнутися під час купівлі вживаного автомобіля

Так, однією із головних проблем на ринку вживаних автівок є те, що покупці не можуть швидко виявити поширені шахрайські схеми. Деякі старі автомобілі можуть відмінно виглядати зовні, проте при детальній перевірці виявляється безліч прихованих дефектів.

Спеціалісти навели 5 найпоширеніших видів шахрайства при купівлі вживаної машини.

Автомобіль постраждав в аварії

Оскільки трафік в містах стає все щільнішим, водії все частіше потрапляють в ДТП. Дослідження показало, що майже третина (31%) всіх автомобілів, перевірених через цю платформу, отримували пошкодження в аваріях.

Тому при виборі авто рекомендується перевірити прорізи між елементами кузова. Якщо вони сильно відрізняються, це може вказувати на пошкодження деталей або дешевий, неякісний кузовний ремонт.

Також треба поміряти спеціальним приладом (товщиноміром) товщину фарби. Якщо на якійсь частині кузова занадто товстий шар лакофарбового покриття - значить, ця частина ремонтувалась.

Скручений пробіг

Дослідження показало, що кожен шостий автомобіль (16,7%) був зі скрученим пробігом. Особливо часто зустрічається зменшений пробіг в дизельних авто.

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Скручений пробіг виявити досить нескладно. Зношеність деяких елементів автомобіля може говорити сама за себе. Якщо сидіння, кермо або перемикач передач виглядають сильно зношеними, але пробіг - невеликий, це одна з перших ознак, що варто пошукати іншу машину.

При купівлі авто варто перевіряти чи не скручений пробіг (фото: pixaba.com)

Крадений автомобіль

Зазвичай в такому випадку у нових власників транспортні засоби конфіскують, а ось повернути гроші може бути складно, часто - нереально. За останні 12 місяців ідентифікували кілька сотень крадених автівок.

Автомобіль був використаний, як таксі

Нові власники можуть навіть не підозрювати, що їх автомобіль раніше використовувався як таксі, або його здавали в оренду. Такі машини, як правило, мають великий пробіг і вже досить зношені. Та й обслуговували їх зазвичай не дуже якісно, часто економлячи на запчастинах та розхідниках.

Минулого року виявили близько двох тисяч автомобілів, які раніше експлуатувалися як таксі або здавалися в прокат. Такі авто іноді можна визначити за кольором фарби, але часом спритні ділки можуть навіть перефарбувати авто.

Фото: при купівлі авто потрібно ретельно перевірити його історію (Віталій Носач РБК-Україна)

Ціна автомобіля дуже низька

Покупцям вживаних авто краще уникати підозріло дешевих транспортних засобів, хоча для багатьох це досить велика спокуса. Але якщо ціна дуже низька, то покупцеві потрібно ретельно перевірити автомобіль.

Зазвичай може виявитися, що авто пригнано з-за кордону та у нього скручений пробіг, або має серйозні приховані дефекти.

Проте низька ціна не обов'язково є ознакою шахрайства. Іноді людям потрібно терміново продати машину з тих чи інших причин. Хоча у більшості випадків низька ціна - це вагомий привід для перевірки історії автомобіля в інтернеті.