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Прикордонник, що послав російський корабель, повернувся з полону. Вдома його нагородили

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Вівторок 29 березня 2022 17:05
Прикордонник, що послав російський корабель, повернувся з полону. Вдома його нагородили Фото: Автор гасла про російський корабель повернувся з полону додому (t.me/mvs_ukraine/10451)
Автор: Сергій Пишкін

Автор гасла про російський корабель Роман Грибов повернувся з полону в Україну. Прикордоннику було вручено відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Прикордонник Роман Грибов, повернувся з полону на рідну Черкащину. Він разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - пише МВС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про перший обмін полоненими між Україною та Росією.

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