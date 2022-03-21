ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони РФ пригрозило "военным кораблем", але українці знову його послали (фото)

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 12:55
Міноборони РФ пригрозило "военным кораблем", але українці знову його послали (фото) Фото: Марка-ілюстрація художника Бориса Гроха, яка перемогла на конкурсі
Автор: Світлана Мащенко

Міністерство оборони РФ вирішило пригрозити нам "русским военным кораблем", проте знову отримало гідну відповідь.

Загрозливу картинку вороже відомство опублікувало в Twitter.

"Никогда не злите русский военный корабль", - подписана картинка с выпуском ракеты с судна.

Міноборони РФ пригрозило &quot;военным кораблем&quot;, але українці знову його послали (фото)

Українці швидко знайшлися і в коментарях знову відправили корабль за місцем призначення.

Зокрема, до фрази "Никогда не злите русский военный корабль" додали "иначе разбомбим ваш роддом", а ракету зобразили у формі фалоса.

Міноборони РФ пригрозило &quot;военным кораблем&quot;, але українці знову його послали (фото)

Трохи історії про культову фразу

"Русский военный корабль, иди на хуй" - фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року отримав російський окупаційний корабель на пропозицію здатись.

На Зміїному тоді перебувало 13 українських прикордонників. Наразі, за деякою інформацією, вони перебувають в полоні.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар"

Прикордонник Роман Грибов на це відповів: "Русский военный корабль, иди на хуй!"

Міноборони РФ пригрозило &quot;военным кораблем&quot;, але українці знову його послали (фото)

Фото: Роман Грибов (wikipedia.org)

Раніше ми писали, що Україна стає суцільною "Чорнобаївкою". Де найпекельніші місця для загарбника.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФ Війна Росії проти України
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт