Топ-10 современных песен на стихи Василия Симоненко

Василий Симоненко - один из самых известных украинских поэтов-шестидесятников, чьи стихи наполнены глубокими чувствами, патриотизмом и любовью к жизни. Сегодня, 8 января, ему должно было бы исполниться 90 лет, и его творчество остается актуальным и вдохновляет художников современности. Его поэзия продолжает жить в сердцах украинцев, в том числе и через музыку.

В этой подборке РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-10 композиций, созданных на основе стихов Василия Симоненко, которые звучат так, будто написаны для нашего времени.

Kozak System - Не моя

Группа Kozak System вдохновилась поэзией Василия Симоненко и создала песню на основе его стихотворения "Ну скажи, хіба не фантастично", дополнив текст строками, написанными другом и коллегой коллектива Александром Положинским.

Это стихотворение Симоненко написал за год до своей смерти. Летом 1962 года на железнодорожной станции поэта жестоко избили работники милиции. Друзья Василия уверены, что это нападение не было случайным.

После избиения здоровье Симоненко начало стремительно ухудшаться. Впоследствии врачи диагностировали рак почек, а операция не смогла спасти его. Василий Симоненко ушел из жизни в ночь на 14 декабря.

Артем Пивоваров - Ти знаєш, що ти людина

Композиция Артема Пивоварова вышла в рамках проекта “Твої вірші, мої ноти”. По словам артиста, стихотворение “Ти знаєш, що ти людина” 1962 года побуждает к размышлениям о ценности жизни.

Tember Blanche - Завтра

Песня "Завтра" дуэта Tember Blanche - это авторская интерпретация стихотворения Василия Симоненко “Ти знаєш, що ти людина”. В этом треке удалось соединить легкую весеннюю мелодию и мысль о том, что надо спешить жить сегодня, потому что завтра может не наступить.

TESLENKO - На цвинтарі розстріляних ілюзій

Летом у Александра Тесленко вышел целый альбом песен на стихи Симоненко. На одну из его работ - На цвинтарі розстріляних ілюзій , он сделал чувственный клип, который, по его словам, снимали под взрывами.

"И хотя это стихотворение было написано в 1962 г., к сожалению, оно актуально до сих пор... Для меня творчество В.Симоненко очень особенное. Все вокальные партии выполнены исключительно мной!", - делился артист.

SPIV BRATIV - Ти знаєш, що ти людина

Группа "Спів братів" положили на музыку стихотворение "Ти знаєш, що ти людина", которое поклонники сразу же оценили: по их мнению, песня звучит очень трогательно.

Также нельзя обойти вниманием и эти песни:

МУР - Народ мій є (feat. теорія розбитих вікон)

KRUTЬ - Я дивлюся в твої перелякані очі

Ukiez - Вона прийшла

Джамала - Сину

Teslenko - Ображайся