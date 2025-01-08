Леся Никитюк превратится из упрямой эгоистки во влюбленную женщину: смотрите первый трейлер фильма "Песики"

Вышел первый тизер-трейлер фильма "Песики" с Лесей Никитюк, которая недавно обручилась с военным Дмитрием Бабчуком . Эта картина обещает быть самой смелой романтической комедией года.

В дебютной главной роли Леся Никитюк демонстрирует, как превратиться из упрямой эгоистки во влюбленную женщину, способную на самопожертвование. Она играет Яну - карьеристку и холостячку, которая после загадочного проклятия сталкивается с невероятной проблемой: все ее возлюбленные превращаются в собак.

Леся Никитюк в фильме "Песики" (кадр из картины)

Трейлер погружает зрителя в мир, где романтика граничит с хаосом. Как найти настоящую любовь, если потенциальный избранник вдруг начинает лаять? Для Яны это испытание не из легких, однако она пытается жить с этой особенностью и продолжает искать любовь.

На экране Никитюк поддерживают звездные партнеры - известные актеры и комики: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Кирилл Ганин, Данил Повар и другие. Сочетание актерской харизмы, шуток стендап-комиков и обольстительной, своенравной героини Леси создает уникальную комбинацию романтики и юмора.

Отметим, что режиссером фильма, который выйдет на широкие экраны 6 марта 2025 года, стал Алексей Есаков, известный своими работами над "Першими днями" и "Прикордонниками". Для него этот проект стал особенным из-за большого количества сцен с собаками.

"У нас в фильме около 80% кадров с участием четвероногих героев. Собаки, как и люди, имеют свой характер, настроение и даже предпочтения. Иногда они добавляли трюков или деталей, которых мы даже не планировали. Все эти моменты делали фильм более живым и интересным", - рассказывает Есаков.

Леся Никитюк в фильме "Песики" (кадр из картины)

По словам авторов ленты, "Песики" - это фильм, который "не боится быть провокационным, стебным и в то же время затрагивать темы любви, попечительства и заботы о тех, за кого мы несем ответственность".

Леся Никитюк в фильме "Песики" (кадр из картины)