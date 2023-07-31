Австралия выпустила джин из фото Залужного, чтобы собрать деньги на разминирование Украины

Что известно об эксклюзивном выпуске напитка

Компания Sunshine And Sons запустила целую серию напитков со слоганами "Покажи свою поддержку". Первый выпуск был приурочен к освобождению Херсона от российских оккупантов.

"В честь Международного дня дружбы этот сухой джинн отмечает дружбу между народами, странами, культурами и отдельными людьми. Любовь к нашим ближним означает, что войны всегда закончатся, а мир всегда вернется. Надеемся, что генерал Валерий Залужный, сыновья и дочери Украины скоро увидят этот день", - говорится в сообщении производителя.

34 цента из каждой бутылки идут на приобретение металлоискателей, которые будут отправлены на помощь в гуманитарном разминировании Украины.

Вот так выглядит джин из фото Залужного (фото: Telegram/Всевидящее око. Украина)

Отметим, что этот напиток был выпущен ограниченной серией 5 тыс. бутылок. Цена за 700 мл - 99 долларов.

Также производитель отмечает, что благодаря этой серии напитка смогли собрать более 150 тыс. долларов США для помощи Украине.

Этикетка с фото Валерия Залужного (скриншот)

Компания признается, что имеет много запросов на международные заказы. Но такая доставка невозможна, потому что это связано с ограничениями и требованиями по ввозу алкоголя.

Добавим, что в серию "Покажи свою поддержку" входит еще бутилка с псом Патроном, набор марок, изданных "Укрпоштою", и специальные бокалы для виски.

Серия напитков "Покажи свою поддержку" (скриншот)