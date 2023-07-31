Австралія випустила джин із фото Залужного, щоб зібрати гроші на розмінування України

Що відомо про ексклюзивний випуск напою

Компанія Sunshine And Sons запустила цілу серію напоїв зі слоганами "Покажи свою підтримку". Перший випуск був з нагоди звільнення Херсона від російських окупантів.

"На честь Міжнародного дня дружби цей сухий джин відзначає дружбу між народами, країнами, культурами та окремими людьми. Любов до наших ближніх означає, що війни завжди закінчаться, а мир завжди повернеться. Сподіваємося, що генерал Валерій Залужний та сини й доньки України незабаром побачать цей день", - йдеться у повідомленні виробника.

34 центи із кожної пляшки йдуть на придбання металошукачів, які будуть відправлені для допомоги в гуманітарному розмінуванні України.

Ось так виглядає джин з фото Залужного (фото: Telegram/Всевидюче око. Україна)

Зазначимо, що цей напій випустили обмеженою серією 5 тис. пляшок. Ціна за 700 мл - 99 доларів.

Також виробник зазначає, що завдяки цій серії напою змогли зібрати уже понад 150 тис. доларів США для допомоги Україні.

Етикетка із фото Валерія Залужного (скриншот)

Компанія зізнається, що має величезну кількість запитів на міжнародні замовлення. Але така доставка неможлива, бо це пов’язано з обмеженнями та вимогами щодо ввезення алкоголю.

Додамо, що у серію "Покажи свою підтримку" входить ще пляшка із псом Патроном, набір марок, які видала "Укрпошта", та спеціальні бокали для віскі.

Серія напоїв "Покажи свою підтримку" (скриншот)