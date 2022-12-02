За город с арбузами: в Австралии придумали особый напиток в честь освобождения Херсона

Австралийский производитель джина Sunshine&Sons решил поздравить Украину с освобождением Херсона очень необычным, но простым для него способом.

Об этом сообщают на сайте производителя.

Почему джин особенный?

"Это ограниченное издание нашего джина Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin было выпущено в честь освобождения украинского города Херсона, где, пожалуй, выращивают самые сладкие арбузы в мире!" - говорится в сообщении.

Символично, что дизайн для бутылки разработал одессит Константин Дес. На этикетке он изобразил украинского воина, прыгающего с арбузом в руках, взяв за основу другой известный логотип.

Этикетка джина "за Херсон" (фото: sunshineandsons.com)

В компании отмечают, что рабочее место художника пострадало от российской ракеты 10 мая. А сейчас художник работает без электричества из-за атак на его город.

Стоимость одной бутылки лимитированного джина составляет 99 долларов. За все время продажи Sunshine&Sons планируют выручить 70 000 долларов и передать их на финансирование металлоискателей для разминирования.

"В конце концов, щедрый кусочек свежесрезанного арбуза станет идеальным гарниром к вашему джину. Поднимите, пожалуйста, бокал за Херсон и героические усилия многих", - подытожили производители ободряюще.

Лимитированная партия джина в честь деоккупации Херсона (фото: sunshineandsons.com)