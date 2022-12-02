За город с арбузами: в Австралии придумали особый напиток в честь освобождения Херсона
Австралийский производитель джина Sunshine&Sons решил поздравить Украину с освобождением Херсона очень необычным, но простым для него способом.
Компания выпустила лимитированную партию алкоголя KHERSON LIBERATION GIN.
Об этом сообщают на сайте производителя.
Почему джин особенный?
"Это ограниченное издание нашего джина Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin было выпущено в честь освобождения украинского города Херсона, где, пожалуй, выращивают самые сладкие арбузы в мире!" - говорится в сообщении.
Символично, что дизайн для бутылки разработал одессит Константин Дес. На этикетке он изобразил украинского воина, прыгающего с арбузом в руках, взяв за основу другой известный логотип.
Этикетка джина "за Херсон" (фото: sunshineandsons.com)
В компании отмечают, что рабочее место художника пострадало от российской ракеты 10 мая. А сейчас художник работает без электричества из-за атак на его город.
Стоимость одной бутылки лимитированного джина составляет 99 долларов. За все время продажи Sunshine&Sons планируют выручить 70 000 долларов и передать их на финансирование металлоискателей для разминирования.
"В конце концов, щедрый кусочек свежесрезанного арбуза станет идеальным гарниром к вашему джину. Поднимите, пожалуйста, бокал за Херсон и героические усилия многих", - подытожили производители ободряюще.
Лимитированная партия джина в честь деоккупации Херсона (фото: sunshineandsons.com)
Ранее мы собрали реакции украинских брендов на увольнение Херсона. Вспомним этот замечательный момент!
А еще показывали видео как жители встречали Нацполицию в городе. Невозможно смотреть без слез.