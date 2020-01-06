В Австралії виділять 1,4 млрд доларів для відновлення після пожеж

Ілюстративне фото (twitter com viditocho)

Відновлення повинно пройти протягом двох років, нею займеться профільне агентство

Влада Австралії має намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж, що охопили країну з листопада минулого року. Про це повідомляє Reuters.

Відновлення має пройти протягом двох років, нею займеться профільне агентство.

"Тут ми спираємося на затрати, які необхідні для відновлення життя людей", - зазначив прем'єр-міністр країни Худобу Моррісон.

Він також не виключив додаткове фінансування, в разі необхідності.

Пожежа охопила південно-східне узбережжя Австралії, в результаті якої загинули 24 людини, було завдано істотної шкоди фауні місцевості. На початку січня були опубліковані кадри, що демонструють масштаб лиха. На них зображений димовий шлейф, що піднімається від них і застилає територію країни аж до Нової Зеландії.

Раніше повідомлялося, що пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка тільки сприяє подальшому поширенню вогню.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.