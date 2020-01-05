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Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 24

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 12:42
Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 24
Фото: пожежі в Австралії (commondreams.org)

Зруйновано понад 1,2 тис. будинків

Кількість жертв унаслідок лісових пожеж в Австралії зросла до 24 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що кількість загиблих рахується від початку лісових пожеж у вересні 2019 року.

Майже 200 осередків горіння досі нараховується по всій країні. Більше 1200 будинків зруйновано, а мільйони гектарів землі обгоріли.

Благодійному фонду за останні 48 годин збору коштів на гасіння пожеж у штаті Новий Південний Вельс вдалося зібрати понад 20 мільйонів доларів.

У Канберрі якість повітря наразі вважається найгіршою у світі, а мешканцям міста наказано уникати виходу зі власних осель. Австралійська авіакомпанія Qantas скасувала рейси до міста та з нього протягом неділі.

Раніше повідомлялося, що глава уряду Австралії Скотт Моррісон наказав залучити на допомогу у гасінні пожеж 3000 резервістів збройних сил.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Австралії, слідом за найбільш густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.

Нагадаємо, лісові пожежі вирують в Австралії з вересня 2019 року. Полум'ям охоплено понад 5,5 млн гектарів. Поширенню вогню сприяють висока температура і сильний вітер.

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