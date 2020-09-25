У Чугуєві літак з курсантами та офіцерами впав біля житлових будинків: відео страшної НП

У Чугуєві сталася страшна авіакатастрофа з великою кількістю жертв
В Чугуєві сталася авіакатастрофа - впав та загорівся військовий літак. НП у п'ятницю, 25 вересня, сталася ввечері. Є загиблі.
Як поінформували в МВС України в Facebook, впав літак АН-26 ЗСУ військової частини А 4104.
У мережі з'явилося відео з місця події.
На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних сил імені І.Кожедуба, які здійснювали навчальний політ.
За словами заступника глави МВС України, на борту Ан-26 знаходилося 28 людей: 7 членів екіпажу і 21 курсант.
За словами директора Центру медицини катастроф Віктора Забашту, "швидка" забрала двох постраждалих, на тілі яких були жахливі опіки - понад 90%.
У прес-службі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що в результаті авіакатастрофи є загиблі.
Літака Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗСУ розбився при заході на посадку.
"Крім екіпажу, на борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
У МВС заявили, що число загиблих зросло до 20. Двоє - важко поранені.
На місці події вели пряму трансляцію.
Відео: У Чугуєві сталася страшна авіакатастрофа
Поки невідомо, що стало причиною катастрофи.
Після того, як пожежу загасили, на місце виїхало керівництво СБУ, прокуратури і голова Харківської ОДА.
Відео: У Чугуєві впав літак з військовими та загорівся
У пабліках повідомляють про вибухи, які чути біля місця НП.
Також люди пишуть в коментарях в мережі, що літак впав неподалік від житлових будинків - всього в 100-200 метрах від них. Стало відомо, що авіакатастрофа сталася неподалік від аеродрому близько Ростовської траси.
В разбившемся на Харьковщине самолете есть выжившие Пожар потушили, к место выехало руководство СБУ, прокуратуры и губернатор Харькова В самолете были два курсанта и три офицера МО УкраиныОпубліковано Прагнемо ЗМІН Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.
Відео: У Чугуєві впав літак з курсантами та офіцерами
Раніше повідомлялося, що під Житомиром розбився дельтаплан, і в результаті події були жертви.
Нагадаємо, в середині липня під Києвом впав легкомоторний літак, в салоні знаходилися дві людини, вони не постраждали.