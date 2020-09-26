Зовсім ще діти: з'явилися фото курсантів, які загинули при падінні літака в Чугуєві

Фото загиблих у Чугуєві курсантів (колаж: РБК-Україна)

В страшній трагедії загинула ціла група студентів

25 вересня біля міста Чугуїв Харківської області сталася аварія – впав і загорівся військовий літак, в якому знаходилася ціла група курсантів. За словами заступника глави МВС України, на борту Ан-26 перебувало 28 осіб: 7 членів екіпажу і 21 курсант. Рідні й близькі досі не можуть повірити в падіння літака і не перестають розміщувати скорботні публікації. Разом з цим в мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту у момент аварії, а також перші фотографії студентів.

В соціальній мережі Telegram в співтоваристві "Типове ХТЗ" опублікували безліч скріншотів з соцмереж, де про біль втрати висловлюють близькі, родичі й навіть студенти училища.

"Рідні й близькі до цього часу не можуть у це повірити. Це жахлива трагедія", - написали у підписі до скріншоту в співтоваристві.

Курсанти, які загинули в аварії в Чугуєві (скріншоти: "Типове ХТЗ")

Журналіст Павло Прядко в Facebook також поділився знайденими на просторах мережі знімками.

"Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Мережа сумує про загиблих курсантів (скріншоти: Павло Прядко)

До речі, в мережі з'явився список прізвищ людей, які нібито знаходилися на борту військового Ан-26, що розбився під Харковом. Фотографія цього документа з'явилася в соціальних мережах.

Що стосується причин аварії літака розповів міністр оборони України Андрій Таран на місці трагедії.

"Все йшло за планом, за штурвалом літака знаходився постійно льотчик-інструктор, курсанти сиділи в кріслі з правого боку... Попередній аналіз свідчить про те, що, швидше за все, літак зачепив крилом землю. Чорний ящик ще знаходиться в літаку, після аналізу записаної інформації можна буде робити висновки. Що послужило причиною – сказати важко", – заявив міністр.

Варто нагадати, що для польоту використовувався військовий літак Ан-26. Він розбився в п'ятницю ввечері, при заході на посадку.

Раніше ми публікували перші відео з місця падіння літака в Чугуєві.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 вересня у Сербії також розбився військовий літак Міг-21. Він впав у двір будинку, в результаті чого загинули 2 людини.