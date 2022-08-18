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Сонце переходить в Діву: астролог попередила про зміни вже завтра

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Четвер 18 серпня 2022 21:00
Сонце переходить в Діву: астролог попередила про зміни вже завтра Фото: Астролог попередила про перехід сонця в Діву
Автор: Світлана Мащенко

23 серпня відбудеться цікава подія, пов'язана з астрологічним переходом Сонця в знак Діва. Як це вплине на кожного з нас?

Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.

Що зміниться

За словами експерта, це зробить свідомі мотиви більш практичними, акуратними і стриманими.

Актуальними будуть теми побуту, праці, робочих процесів, а також теми взаємодії з колегами, підлеглими, найманим персоналом і керівництвом.

У фокусі уваги багатьох людей можуть бути справи, які пов'язані з користю для суспільства, для оточуючих людей або для тварин.

Багато хто задумається про своє здоров'я і згадає про необхідність профілактичної діагностики організму. У світі будуть переважати енергії холодного розрахунку і здорового глузду.

Які ще події можуть відбутися до кінця серпня

  • З 14 по 24 серпня Уран буде стаціонарний, а 24 серпня - розвернеться в ретроградний рух
  • 26 серпня Меркурій перейде в знак Терези
  • 27 серпня - молодик в знаку Діви

Раніше астролог також розповіла про всі важливі події, які відбудуться в серпні 2022.

Крім того астролог дала детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

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