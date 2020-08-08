У серпні можна буде побачити унікальний зорепад Персеїди: де і коли дивитися

Зорепад Персеїди – щорічне явище і це один з найяскравіших метеорних потоків, який можна побачити на небі.

Період активності цього зорепаду досить довгий – з кінця липня і майже до кінця серпня. Метеорний потік починає свій рух з боку сузір'я Персея, а зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф частинок, які випускає комета Свіфта-Таттла. Про це пише "24 канал".

Дрібні частинки цієї комети при попаданні в атмосферу Землі починають згоряти та на небі можна побачити яскраві спалахи, які фахівці називають зорепадом.

Метеорний потік вже почав набирати свою активність і триватиме вона до 24 серпня. Пік зорепаду Персеїди очікується в ніч з 12 на 13 серпня. Очікується, що в цю ніч можна буде побачити до 60 спалахів на нічному небі. Потік буде досить яскравим та активним, тому падіння частинок можна буде побачити неозброєним поглядом. Єдина умова – хороша і ясна погода, відсутність хмар.

Експерти стверджують, що найбільшу кількість метеорів можна буде побачити в останню годину перед світанком.

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