До Землі на критичну відстань підлетить астероїд вагою 20 млн тонн: у NASA вже готуються

До Землі летить астероїд, при думці про який багато хто здригається

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд Апофіс (99942), який отримав найвищу оцінку ризиків зіткнення з планетою. Небесне тіло наблизитися до нас на мінімально можливу відстань - 31 тис. кілометрів. Для порівняння, Місяць знаходиться від Землі в 12 разів далі - 384,4 тис. кілометрів.

Астрономи говорять, що розгледіти його можна буде неозброєним оком. При максимальному зближенні, яке відбудеться 13 квітня 2029 року, Апофіс буде таким же яскравим, як зірки в сузір'ї Мала Ведмедиця.

Діаметр астероїда складає близько 300 метрів, а важить він близько 20 млн тонн.

"Наближення Апофіса в 2029 році стане неймовірною можливістю для науки. Ми будемо спостерігати його за допомогою оптичного і радіолокаційного телескопів", - розповіла Марина Брозович з Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, Каліфорнія, пише kub.media

April 13, 2029: the 1,100 foot wide Apophis asteroid will come so close to Earth it will pass below some satellites. @NASA and @SpaceForceDoD will work together to enhance how we detect near-Earth objects and develop strategies for mitigating threats. https://t.co/RHg0OdIbiG pic.twitter.com/jdPPIC2aFN