Аварія літака під Львовом: авіасудно раніше потрапляло в скандал

У п'ятницю, 4 жовтня, вранці вантажний літак АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку в селі Сокільники Львівської області. У літака закінчилося паливо, і він не долетів до посадкової смуги близько півтора кілометра.

Жорстку посадку не пережили 5 осіб, які перебували на борту літака. Троє інших людей отримали важкі травми і перебувають в лікарні.

Літак під Львовом здійснив аварійну посадку (фото: dsns.gov.ua)

Редакція Mukachevo.net згадала один випадок у 2014 році з схожим літаком АН-12. Тоді в аеропорту Ужгород сіл вантажний літак АН-12, який запідозрили в контрабанді товару.

Журналісти перевірили серійний номер літака і з'ясували, що це був АН-12 з реєстраційним номером 50815B. Вони знову ввели цей номер і переконалися, що це той самий літак, який сьогодні не долетів до посадкової смуги і зник з радарів.

Тоді в 2014 році вантаж був хоч і був задокументований, але у нього було контрабандне призначення.

Літак АН-12 в 2014 році (відео: YouTube/Телекомпанія " М-студіо)

За словами мера Львова Андрія Садового, трагедія могла б мати набагато більші масштаби, якщо б літак впав на житлові будинки, які знаходяться поруч з аварійною посадкою судна. Він також зазначив, що екіпаж літака загинув через те, що їх придавив вантаж.