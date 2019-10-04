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Лікарі розповіли про стан постараждалих через аварію літака у Львові

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 13:29
Лікарі розповіли про стан постараждалих через аварію літака у Львові
Фото: аварія літака у Львові twitter.com/MVS_UA)

Станом на зараз двоє пацієнтів прооперовано, ще один - в операційній

У міській клінічній лікарні Львова розповіли про стан потерпілих через аварію літака у Львові. Про це повідомляє прес-службу Львівської міськради.

У лікарні повідомили, що двої постраждалих прооперували, а ще один зараз знаходиться в операційній.

"Станом на зараз двоє пацієнтів прооперовані, залишаються у відділенні невідкладної допомоги. Ще один пацієнт, стан якого найважчий, зараз в операційній. Він потребував більше додаткових обстежень та хірургічних втручань. На допомогу ми викликали ще спеціалістів з обласної лікарні", - повідомив Ігор Стояновський, заступник головного лікаря з хірургічної роботи 8-ої міської клінічної лікарні.

Лікар розповів, що у всіх пацієнтів є поєднані травми: скелетні травми, перелом плечової кістки, перелом кісток тазу зі звихом. У третього пацієнта численні ушкодження - черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, також відкритий перелом кінцівки.

Нагадаємо, сьогодні зранку поблизу міжнародного аеропорту "Львів" здійснив аварійну посадку транспортний літак Ан-12. Причиною може бути помилка пілота або закінчення пального.

РБК-Україна писало, що в результаті авіакатастрофи загинули 5 людей, ще трьох вдалось врятувати. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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