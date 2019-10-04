Авария самолета под Львовом: авиасудно ранее попадало в скандал

В пятницу, 4 октября, утром грузовой самолет АН-12 был вынужден совершить аварийную посадку в селе Сокильники Львовской области. У самолета закончилось топливо, и он не долетел до посадочной полосы около полтора километра.

Жесткую посадку не пережили 5 человек, которые находились на борту самолета. Трое других людей получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице.

Самолет под Львовом совершил аварийную посадку (фото: dsns.gov.ua)

Редакция Mukachevo.net вспомнила один случай в 2014 году с похожим самолетом АН-12. Тогда в аэропорту Ужгород сел грузовой самолет АН-12, который заподозрили в контрабанде товара.

Журналисты проверили серийный номер самолета и выяснили, что это был АН-12 с регистрационным номером 50815B. Они снова ввели этот номер и убедились, что это тот самый самолет, который сегодня не долетел до посадочной полосы и исчез с радаров.

Тогда в 2014 году груз был хоть и был задокументирован, но у него было контрабандное назначение.

Самолет АН-12 в 2014 году (видео: YouTube/Телекомпанія М-студіо)

По словам мэра Львова Андрея Садового, трагедия могла бы иметь гораздо большие масштабы, если бы самолет упал на жилые дома, которые находятся рядом с аварийной посадкой судна. Он также отметил, что экипаж самолета погиб из-за того, что их придавил груз.