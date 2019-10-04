Катастрофа Ан-12: відомі імена постраждалих

Фото: місце аварії (city-adm.lviv.ua)

Андрія Корякіна та Олега Шахова перевели у травматологічне відділення, Андрій Амелькін знаходиться у реанімації

Стали відомі імена постраждалих в катастрофі літака АН-12, який здійснив аварійну посадку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Львова Андрія Садового.

Зазначається, що міський голова висловив співчуття усім, хто втратив рідних та близьких у авіакатастрофі.

"Щодо постраждалих, які зараз у лікарні. Андрія Корякіна та Олега Шахова перевели у травматологічне відділення, стан середньої важкості. Андрій Амелькін знаходиться у реанімації, стан важкий. Наші лікарі роблять все можливе, щоб з ними все було гаразд", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, літак АН-12, який здійснив аварійну посадку, не повинен був дозаправлятися у Львові. За словами Садового, масштаби трагедії могли б бути набагато більше, поблизу місця аварійної посадки літака знаходяться житлові будинки. Він також додав, що пасажири загинули із-за того, що їх придавив вантаж, який перевозили на літаку. Рятувальники виявили літак Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів".

Нагадаємо, аварія літака сталася вранці 4 жовтня у Львові. У результаті аварійної посадки загинули 5 з 8 членів екіпажу. Поліція відкрила справу за даним фактом.