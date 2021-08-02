Астрономи вперше зробили фото найближчої до нас планети поза Сонячною системою

Астрономам вперше вдалося зробити фото найближчої до нас планети. Такі об'єкти називають екзопланетами (позасонячними планетами), тобто такими, які знаходяться поза Сонячною системою.

Про це повідомляє sciencealert .

Складність у вивченні екзопланет полягає в тому, що вони дуже далекі і тьмяні, адже світло зірки-господаря не дає її розглянути як слід.

Відкрита екзопланета називається COCONUTS-2b, і вона обертається навколо зірки під назвою COCONUTS-2.

"COCONUTS-2B - найближча до землі екзопланета, отримана прямим зображенням на сьогодні - на відстані всього 35 світлових років - це рідкість серед відкриттів екзопланет", - розповідають вчені.

Фото: sciencealert.com

Планета являє собою масивний газовий гігант, який обертається навколо своєї зірки на великій відстані.

Цікаво, що система, в якій розташована планета, являє собою зовсім іншу планетну систему, ніж наша власна Сонячна система.

Виявленій екзопланеті всього лише 800 мільйонів років (Землі - 4,54 мільярда років).