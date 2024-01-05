Астрономы впервые показали настоящие цвета Нептуна и Урана (фото)

Новый анализ снимков Урана и Нептуна показал, что две планеты имеют очень похожий оттенок голубого. Ранее считалось, что Нептун имеет более насыщенный цвет, приближенный к синему.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Space .

Как на самом деле выглядят планеты

Летом 1989 года из отдаленного пространства нашей Солнечной системы космический корабль НАСА "Вояджер-2" передал на Землю первые изображения Нептуна.

Снимки показали, что самая дальняя планета Солнца - Нептун - была темно-синего цвета, а ее планетарный сосед Уран выглядел заметно бледнее.

Они имели примерно одинаковый размер, были окружены атмосферой подобного состава, но вот имели разный цвет. Это озадачило ученых на долгие десятилетия.

Однако, новый анализ изображений "Вояджера-2" показывает, что оба ледяных гиганта на самом деле имеют похожий оттенок зеленовато-голубого.

Вот так на самом деле выглядят планеты (фото: Patrick Irwin)

Почему раньше планеты "были" разных цветов

"В конце 1900-х годов опубликованные фотографии Урана были обработаны, приближены к его настоящему цвету, а ранние изображения Нептуна были "растянуты и улучшены", чтобы отразить его облака, полосы и ветры, и потому его искусственно сделали слишком синим", - объясняет ведущий автор исследования Патрик Ирвин, планетарный физик из Оксфордского университета в Великобритании.

Он добавляет, что первые фотографии планет были опубликованы с примечанием, что цвет искусственно насыщен, но со временем это важное замечание "потерялось".

Планеты имеют одинаковый оттенок (фото: Patrick Irwin)

Чтобы устранить ошибочное представление, Ирвин и его коллеги использовали новые изображения из космического телескопа Хаббл NASA и Большого телескопа Европейского космического агентства, чьи инструменты улавливают богатый спектр цветов в каждом пикселе, поэтому их обработка определила "настоящие видимые цвета" Урана и Нептуна.

Также отмечается, что цвет планет происходит от слоя метана в атмосферах, который поглощает красный цвет солнечного света.

Новое исследование обнаружило, что Уран немного белее, возможно, потому, что его несколько "застойная, вялая" атмосфера позволяет накапливаться метановой дымке, отражающей красные части солнечного света в большей степени, чем Нептун.

Наличие накопленных частиц метанового льда также может объяснить, почему Уран несколько изменяет свой цвет в течение своей 84-летней орбиты вокруг Солнца.

Оттенки Урана (фото: Patrick Irwin)

"Ложное восприятие цвета Нептуна, а также необычные изменения цвета Урана мучили нас на протяжении десятилетий. Это комплексное исследование должно решить обе проблемы", - говорит Гайди Хаммел из Ассоциации университетов по исследованию астрономии.