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Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуна та Урану (фото)

П'ятниця 05 січня 2024 22:12
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Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуна та Урану (фото) Як насправді виглядають Нептун та Уран (фото ілюстртивне Freepik)
Автор: Василина Копитко

Новий аналіз знімків Урана і Нептуна показав, що дві планети мають дуже схожий відтінок блакитного. Раніше вважалося, що Нептун має значно насиченіший колір, наближений до синього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Як насправді виглядають планети

Влітку 1989 року з віддаленого простору нашої Сонячної системи космічний корабель НАСА "Вояджер-2" передав на Землю перші зображення Нептуна.

Знімки показали, що найдальша планета Сонця - Нептун - була темно-синього кольору, а планетарний сусід Уран виглядав помітно блідішим.

Вони мали приблизно однаковий розмір, були оточені атмосферою подібного складу, але от мали різні кольори. Це спантеличило вчених на довгі десятиліття.

Однак, новий аналіз зображень "Вояджера-2" показує, що обидва крижані гіганти насправді мають схожий відтінок зеленувато-блакитного.

Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуна та Урану (фото)Ось так насправді виглядають планети (фото: Patrick Irwin)

Чому раніше планети "мали" різні кольори

"Наприкінці 1900-х років опубліковані фотографії Урана були оброблені, наближені до його справжнього кольору, а ранні зображення Нептуна були "розтягнуті та покращені", щоб відобразити його хмари, смуги та вітри, і тому його штучно зробили занадто синім", - пояснює провідний автор дослідження Патрік Ірвін, планетарний фізик з Оксфордського університету у Великобританії.

Він додає, що перші фотографії планет були опубліковані із приміткою, що колір штучно насичений, втім з часом це важливе зауваження "загубилося".

Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуна та Урану (фото)Планети мають однаковий відтінок (фото: Patrick Irwin)

Щоб усунути помилкове уявлення, Ірвін та його колеги використали нові зображення з космічного телескопа Хаббл NASA та Дуже великого телескопа Європейського космічного агентства, чиї інструменти вловлюють багатий спектр кольорів у кожному пікселі, тому їх обробка визначила "справжні видимі кольори" Урана та Нептуна.

Також зазначається, що колір планет походить від шару метану в атмосферах, який поглинає червоний колір сонячного світла.

Нове дослідження виявило, що Уран трохи біліший, можливо, тому, що його дещо "застійна, млява" атмосфера дозволяє накопичуватися метановому серпанку, який відбиває червоні частини сонячного світла більшою мірою, ніж Нептун.

Наявність накопичених частинок метанового льоду також може пояснити, чому Уран трохи змінює свій колір протягом своєї 84-річної орбіти навколо Сонця.

Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуна та Урану (фото)Відтінки Урану (фото: Patrick Irwin)

"Помилкове сприйняття кольору Нептуна, а також незвичайні зміни кольору Урана мучили нас протягом десятиліть. Це комплексне дослідження має нарешті вирішити обидві проблеми", - каже Гайді Хаммел з Асоціації університетів з дослідження астрономії.

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