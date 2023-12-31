ИИ показал, как бы выглядели украинские поселения на всех планетах Солнечной системы

Украинская космонавтика сейчас переживает не самое лучшее время, но все может измениться в будущем. Ученые заявляют, что уже в ближайшее десятилетие человечество попытается колонизировать Марс. Если это удастся сделать, то на очереди и другие планеты нашей системы.

О том, как выглядели бы украинские колонии на других планетах Солнечной системы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию писателя Мартына Якуба в Facebook .

Как бы выглядели украинские поселения на других планетах

"Недалекое будущее. После победы, натренировавшиеся в технологиях украинцы стали новой мировой сверхмощью и взялись за колонизацию космоса. Мы имеем изображение украинских поселений на всех планетах Солнечной системы. Особенно повеселил Марс, где украинцы увидели почву и сразу принялись выращивать марсианский картофель", - написал Якуб.

Визуализацию писатель сделал с помощью ИИ. На всех изображениях можно заметить национальную символику - флаг или трезубец.

Добавим также, что украинцы одобрительно отреагировали на идею Мартына Якуба изобразить космическое будущее Украины. Некоторые даже оставил научные комментарии относительно реальности или нереальности таких колоний.

В частности, один пользователь отметил, что рядом с Меркурием не может быть так близка двух других планет. А на Венере можно будет построить только летающие города, а наземные - нет. Вместе с этим, создавать колонию на Юпитере вообще не имеет смысла, потому что там огромная радиация.

Колонизация Меркурия

Колонизация Венеры

Колонизация Марса

Колонизация Юпитера

Колонизация Сатурна

Колонизация Урана

Колонизация Нептуна

Колонизация Плутона (все фото: facebook.com/yakub.martyn)

Отметим, что это не первый проект Якуба с применением ИИ. Недавно писатель создал календарь на 2024 год "Тираны двадцатых" с фото представителей "Розстріляного відродження", сгенерированных ИИ. Ранее Якуб также организовал выставку "Живі" розстріляні" с фотографиями интеллигенции, которую уничтожили советские власти в 1937 году.