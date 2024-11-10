Астрологический прогноз 10 ноября. Какие цвета отпугнут успех этого дня

10 ноября на планы, мечты и повседневные дела могут повлиять на опасные разрушительные градусы. Впрочем, этот день можно провести хорошо и без проблем, если следовать важным советам.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что обещает прогноз на 10 ноября.

Прогноз астропогода 10 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. До 14:15 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, хмурые мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам", - предупредила Соловьева.

"Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плохим последствиям. Неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи, завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом", - добавила она.

Кроме этого, 10 ноября наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не возбуждать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - советует астролог.

По словам эксперта, в этот день лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами.

Гороскоп в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Астроинтересы на 10 ноября

"В воскресенье, с 00:02 до 23:54 киевским временем, Солнце будет в разрушительном градусе Скорпиона. А это - градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку", - объяснила эксперт.

По словам астролога, этот градус может привлечь события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию. В Скорпионе он несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, катастрофы, алчность, риски, утраты.

"Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Солнца", - рассказала Соловьева.

Что нужно сделать в это воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Луна в Рыбах - главные советы на 10 ноября

10 ноября с 11:10 до 12:51 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Рыб.

"В Рыбах этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к массовым психозам, разочарование в жизни, препятствия, долги. Это символ недоверия", - предупредила астролог.

"Хитрый, холодный и агрессивный, подлый, коварный градус. Он запутывает в собственных происках тех, кто ими злоупотребляет. Создает неустойчивые и хаотические обстоятельства, а еще гасит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность", - добавила она.

Поэтому Соловьева не советует назначать на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Луны.