Астрологічний прогноз на 10 листопада. Які кольори відлякають успіх цього дня

10 листопада на плани, мрії та повсякденні справи можуть вплинути небезпечні руйнівні градуси. Втім, цей день можна провести добре і без проблем, якщо дотримуватися важливих порад.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 10 листопада.

Прогноз астропогодина 10 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 14:15 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам", - попередила Соловйова.

"Проявлені егоїзм і гординя призведуть до поганих наслідків. Неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров'я. Найкращий захист - духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи, завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею", - додала вона.

Окрім цього, 10 листопада настає день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - радить астролог.

За словами експерта, цього дня краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами.

Гороскоп на неділю (ілюстрація: freepik.com)

Астроцікавинки на 10 листопада

"У неділю, з 00:02 до 23:54 київським часом, Сонце буде у руйнівному градусі Скорпіону. А це - градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку", - пояснила експерт.

За словами астролога, цей градус може притягнути події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри. У Скорпіоні він несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, катастрофи, жадібність, ризики, втрати.

"Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця", - розповіла Соловйова.

Що треба зробити цієї неділі (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в Рибах - головні поради на 10 листопада

10-го листопада з 11:10 до 12:51 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Риб.

"У Рибах цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, схильність до масових психозів, розчарування у житті, перешкоди, борги. Це символ недовіри", - попередила астролог.

"Хитрий, холодний і агресивний, підлий, підступний градус. Він заплутує у власних підступах тих, хто ними зловживає. Створює нестійкі та хаотичні обставини, а ще гасить творчі імпульси, ініціативу та самовпевненість", - додала вона.

Через це Соловйова не радить призначати на цей період важливі справи, які пов'язано зі сферою відповідальності Місяця.