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Астролог розповів, хто на вихідних розбагатіє

STYLERЖиття    28.09.2019 - 07:40
Астролог розповів, хто на вихідних розбагатіє
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

На які знаки Зодіаку чекають неймовірно вдалі і прибуткові вихідні - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, які знаки Зодіаку мають найбільший шанс стати багатшими вже сьогодні або завтра. Зірки обіцяють представникам цих сузір'їв неймовірне везіння. А відомий астролог Павло Глоба назвав кілька умов, за яких всі бажання і мрії цих трьох знаків Зодіаку можуть здійснитися.

Близнюки

Близнюки на цих вихідних будуть на коні. Їх впевненість в собі і організаторські здібності створять навколо них ореол успіху. Це відмінний час, щоб робити кар'єру. Астролог для залучення грошей радить представникам знака брати ініціативу в свої руки і користуватися природним красномовством.

Астролог розповів, хто на вихідних розбагатіє

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Діві варто присвятити найближчі вихідні фінансам. Будь-які кроки в цьому напрямку (крім зовсім уже непродуманих або ризикованих проектів) обіцяють виявитися успішними та прибутковими. Павло Глоба рекомендує навести порядок у фінансах і рахунках і не вплутуватися в ризиковані й авантюрні проекти.

Водолій

Водолію в найближчі дні слід бути комунікабельним - тільки за цієї умови йому вдасться збагатиться. Вміння знаходити спільну мову з оточуючими і дипломатія - коник Водолія, який може принести йому успіх вже сьогодні. А ось за рутинні справи, що вимагають концентрації і уваги краще не братися.

Раніше Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким в жовтні дістануться найбільші гроші.

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