Лузери листопада: кому із знаків Зодіаку катастрофічно не пощастить

Гороскоп на листопад 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, від яких удача відвернеться в листопаді

Астрологи розповіли, що листопад 2019 року стане напруженим місяцем для багатьох знаків Зодіаку, так як планети змінять своє становище, а сам місяць не розташовує до прекрасного настрою через погодні умови. Декому варто бути особливо обережними, так як зірки пророкують багато неприємностей.

Близнюки

У представників цього знаку Зодіаку буде складний період до 19 листопада, поки Меркурій буде знаходиться у ретроградному русі. Це негативно відіб'ється на вмінні Близнюків приймати важливі рішення, на їх пам'яті, уважності і креативності.

В любовній сфері краще не квапити події, так як це може ускладнити ситуацію. Ближче до кінця місяця напруженість спаде і гарний настрій, як і віра в себе – повернуться.

Стрільці

Зірки обіцяють Стрільцям складний і конфліктний місяць, так як представникам цього знаку слід налагодити внутрішню гармонію, а також гармонію в своєму будинку. У відносинах з іншими варто уникати нав'язаної думки, так як це призведе до суперечок і сварок, а чинити так, як велить серце і розум. Поради зі сторони краще не слухати. Щоб осінь завершилася спокійно, Стрільцям варто відкинути сентиментальність, але при цьому не потрібно йти напролом, а можливості використовувати максимально.

Гороскоп на листопад 2019 - кому не пощастить (Колаж РБК-Україна)

Водолій

Листопад для представників цього знаку буде не найвдалішим місяцем, хоча відносний спокій можливий. Зірки вказують на те, що представникам цього знаку Зодіаку не варто розслаблятися і плисти за течією.

Відпустку краще перенести на кінець місяця, так як багато почне змінюватися після 27 листопада, коли Нептун позбавиться від ретроградности. В кінці місяця Водоліїв чекає важлива і доленосна подія. В любовній сфері варто покладатися на інтуїцію і не тягнути в свою душу енергетичне сміття на кшталт образ, ревнощів і негативу.