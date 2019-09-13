Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться восени

Гороскоп на осінь 2019 від відомого астролога підкаже, кому з представників дванадцяти сузір'їв випаде шанс круто повернути своє життя.

Астролог Павло Глоба назвав чотири знака Зодіаку - для когось це буде доленосна зустріч, комусь випаде шанс просунутися вгору по кар'єрних сходах або відправитися в захоплюючу подорож.

Риби

Зірки обіцяють везіння і удачу нинішньої осені представникам цього Знаку. Причому удача буде супроводжувати їх у всіх сферах життя. Одруженим і заміжнім Рибам Павло Глоба прогнозує поліпшення взаємин, гармонію і сімейний затишок. А Рибам, які ще не знайшли щастя в любові, зірки обіцяють доленосну зустріч. Крім того, восени 2019 Риби зможуть відчути неймовірний прилив бадьорості і енергії, які дадуть їм сили для нових звершень.

Близнюки

Близнюки нинішньої осені поглянуть на світ по-новому. Перед ними відкриються раніше недоступні можливості. Зірки готують Близнюкам ряд цікавих зустрічей і важливих знайомств. Можливо, ви зустрінете гарного ділового партнера чи знайдете вірного друга або супутника життя. Астролог рекомендує Близнюкам не замикатися в собі, сміливо йдучи за покликом свого серця і знаків згори.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Терези

Павло Глоба радить представникам знака відпустити образи і гнів, від гніту яких ви страждали в останні місяці. Якщо ви зможете це зробити, восени для вас настане довгоочікуваний спокій, умиротворення і приємні душевні вечори. А робота і хобі знову стануть приносити задоволення. Для Терезів осінь 2019 - прекрасний час для прояву нових талантів. Можливо, ви давно мріяли спробувати себе в якості художника.

Стрільці

Стрільці часто переживають через дрібниці і хочуть догодити всім оточуючим. Цієї осені ви нарешті позбудетеся від рожевих окулярів і зрозумієте - для того щоб бути щасливим, не обов'язково ставати для всіх білим і пухнастим. Стрільці навчаться грамотно розподіляти свій час, а тому у них з'явиться можливість зайнятися своїми здоров'ям і зовнішністю. Астролог обіцяє вам підвищення життєвої енергії і потенціалу, що позитивно позначиться на вашому стані і настрої.

Раніше астролог назвав головних щасливчиків наступаючого 2020 року і розповів, в якому напрямку краще рухатися, щоб зірвати куш в високосному році.