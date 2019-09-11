Повний місяць у вересні: астрологи попередили, що пік буде дуже важким

Повний місяць у вересні 2019 (фото: pxhere.com)

Повний місяць у вересні буде дуже емоційним і вибухонебезпечним

Повний місяць у вересні 2019 року настане в ніч з п'ятниці на суботу, з 13 на 14 вересня. Пік повні намічений на 7 годин 32 хвилини і астрологи попереджають, що цей період буде особливо напруженим і важким.

Повний місяць у вересні 2019 (фото: pxhere.com)

За місячним календарем повний місяць у вересні настане у зодіакальному сузір'ї Риби. І цей чутливий і емоційний знак буде впливати на поведінку людей в ці дні.

Астрологи рекомендують всі важливі справи зробити до суботи або перенести їх на один-два дні, так як період повні підходить для наведення порядку в голові та поліпшення взаємин з близькими друзями. У цей день не варто відвідувати публічні місця, а бажано побути в сім'ї або на самоті, зайнятися медитацією. Також варто влаштувати романтичний вечір.

Також астрологи не рекомендують 13 і 14 вересня міняти роботу, починати нові проекти та проводити великі фінансові операції.

Будь-яка критика в цей день може обернутися серйозним душевним болем і конфліктами, які затягнуться надовго. У ці дні варто тримати в узді негативні емоції і не піддаватися на провокації. Далекі поїздки та хірургічні втручання варто перенести на більш сприятливий час.

Повний місяць у вересні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Відомий астролог Ефа Форина у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL розповіла, що вересневий повний місяць чудово підійде для пошуку істини і відкриття таємниць. Вона порадила прислухатися до уривків фраз в людних місцях, так як вони можуть дати відповіді на питання, які давно хвилюють. Також підказкою може стати уривок пісні.

"Люди, чия діяльність пов'язана з точними цифрами, можуть в цю п'ятницю легко виявити помилку в обчисленнях, яку до цього ніяк не могли знайти. У ці дні можна перечитати договору, щоб зрозуміти, що в них не так", - порадила астролог і додала, що в ці дні не варто усім підряд розповідати про свої плани та ідеї – їх можуть вкрасти, а також не варто балакати в суспільстві даремно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Україну наприкінці вересня накриє потужний магнітний шторм: названі дати.

А також ми писали про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, які подолають кризу.