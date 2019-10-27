Астролог назвав знаки Зодіаку, яким фантастично пощастить до кінця року

Гороскоп удачі 2019 для всіх знаків Зодіаку визначив головних фаворитів Фортуни, до яких вона стане максимально прихильною та піднесе приємні сюрпризи до кінця цього року. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі дає важливі рекомендації, як не відлякати успіх та отримати від нього найбільші вигоди, адже під тягарем різних турбот можна не звернути увагу на натяки зірок або необачно дослухатися порад заздрісників і недоброзичливців.

Близнюки

Якщо Близнюки в першій половині осені зіткнулися з певною невизначеністю і труднощами на роботі, то астрологічний прогноз обіцяє представникам цього зодіакального кола знаковий період у другій половині листопада - грудні. До кінця 2019 робочі процеси повинні не тільки повністю стабілізуватися, але і обіцяють кар'єрний ріст. Для цього слід продемонструвати притаманну Близнюкам амбіційність і целеспрямованість, помножені на старанність і чіткий математичний підхід до вирішення поставлених завдань. Також дуже висока ймовірність солідного фінансового росту, що може проявитися у великій премії або дивидентах від капіталовкладень. Експерт у той же час рекомендує в листопаді не давати гроші в борг, бо повернення чекати доведеться довго.

Гороскоп удачі 2019 - яким знакам Зодіаку крупно пощастить до кінця року (Фото: колаж РБК-Україна)

У самотніх Близнюків на початку грудня має настати позитивний період для можливості зав'язати нові стосунки, тому важливо більше вірити в себе та власний шарм, а майбутні новорічні свята будуть дуже доречні для влаштування рандеву і спільних вечірок. В цілому астролог закликає представників цього знака Зодіаку не плисти за течією, проявляти більше ініціативи та відгукуватися на доброту і увагу інших людей.

Діви

Дівам астрологічний прогноз на 2019 обіцяє можливість максимально розкрити свої навички і врожднные таланти, а позитивна енергетика - натхнення і посилення інтуїції - допоможе реалізувати амбітні плани, не докладаючи до цього великих зусиль. Зірки будуть прихильні до представників цього знака Зодіаку і внесуть у життя позитивні зміни. До середини листопада перед Дівами відкриються довгоочікувані перспективи. Творчий підхід та вдосконалення навичок дозволять домогтися швидкого завершення серйозних проектів, успіху і визнання, і як наслідок помітне поповнення бюджету.

Між тим, астролог закликає звернути увагу на ризики зіткнутися із проблемами через недоброзичливців, які спробують зробити "підніжки", запропонувавши сумнівні вкладення. Важливо не соромитися питати поради у рідних та близьких, які допоможуть "відокремити злаки від плевел".

Найвдалішим періодом, згідно з прогнозом експерта, для Дів повинен стати кінець грудня, тому новорічний відпочинок або поїздка на свято з друзями або родиною може стати подвійно щасливішими і веселішими.

Риби

В гороскопі удачі 2019 Рибам ближче до кінця року Фортуна може принести фантастичні сюрпризи. У астрологічному прогнозі йдеться про можливість кардинальних змін у фінансовій сфері та на амурном фронті. Грудень відкриє "вікно можливостей" для вдалих капіталовкладень - лише до питання інвестування потрібно підходити мудро та з тверезим розрахунком. На професійному терені Риб також очікують позитивні зрушення, і тут важливо не перестаратися з ініціативами та не хапатися за кілька справ одночасно.

Гороскоп удачі 2019 - яким знакам Зодіаку крупно пощастить до кінця року (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Несімейні Риби на любовному фронті зможуть перейти зі своїми другими половинками на новий щабель стосунків, а у представників цього знака Зодіаку без пари високі шанси змінити ситуацію і зав'язати роман. Так, закінчення року здатне стати періодом значних позитивних нововведень для Риб, тільки важливо проявляти рішучість та сміливість.